В Стамбуле произошла стрельба у израильского консульства

В Стамбуле во вторник в ходе продолжительной перестрелки с полицией у высотного здания, в котором расположено израильское консульство, один нападавший, по уточнённым данным, был убит, двое других - ранены.

Пострадали также двое сотрудников полиции, их госпитализировали с легкими ранениями. Двое нападавших находятся под стражей, сообщил журналистам действующий губернатор Стамбула Давут Гюль. Он отметил, что консульство не работало два года, и что в нём не было сотрудников.

Первоначально СМИ сообщали со ссылкой на полицию о том, что на месте происшествия были убиты двое нападавших.

На кадрах с места стрельбы видно, как нападавшие с рюкзаками за спиной ведут огонь из автоматов и пистолетов, а сотрудники сил безопасности стреляют в ответ и ищут укрытие, маневрируя между припаркованными полицейскими автомобилями. Газета Hürriyet отмечала, что у двоих нападавших при себе было длинноствольное оружие.

По словам очевидцев, на которых ссылается Reuters, выстрелы в главном финансовом районе Турции Бешикташ звучали не менее 10 минут. Стрельба началась около 12:15 по местному времени.

Точный мотив нападения остается неясным. Глава МВД Турции Мустафа Чифтчи заявил, что нападавшие были связаны с некой религиозной организацией, но с какой именно, он не уточнил. Двое из стрелявших были братьями, и они приехали на арендованном автомобиле из города Измит, добавил министр.

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал произошедшее "гнусным актом терроризма" и подчеркнул, что это не подорвёт ни доверие к Турции, ни её безопасность. Губернатор Стамбула Гюль осудил нападение как "провокацию".

Том Баррак, посол США в Турции, написал в соцсети X, что также осуждает нападение, целью которого, по его мнению, было израильское консульство.

Министерство иностранных дел Израиля заявило, что высоко оценивает "оперативные действия турецких сил безопасности в ответ на "теракт".