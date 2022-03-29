В Стамбуле пройдут переговоры представителей России и Украины

В Стамбуле во вторник состоятся переговоры между представителями Украины и России. Ожидается, что они проведут первые с середины марта очные переговоры по гуманитарным вопросам и попытаются договориться о прекращении огня. Предыдущие несколько раундов проходили по видеосвязи.

Переговоры пройдут в стамбульском дворце Долмабахче и будут закрытыми для прессы. Обе делегации уже прибыли в Стамбул.

Как заявил в эфире украинских телеканалов глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, минимальная задача Киева – "решение гуманитарных проблем". "Программа максимум – прекращение огня". "Мы не торгуем людьми, землями и суверенитетом. Наша позиция – железобетонная", - сказал Кулеба.

Как пишет Financial Times со ссылкой на четыре источника, знакомых с ходом переговоров, Москва и Киев обсуждают варианты урегулирования конфликта, которые включают отказ Украины от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности и возможность вступить в Евросоюз. В проекте соглашения отсутствуют три изначальных требования России: демилитаризация, денацификация и защита русского языка в Украине, - сообщили источники издания на условиях анонимности.

Член украинской переговорной группы Давид Арахамия рассказал Financial Times, что стороны близки к соглашению о гарантиях безопасности и возможности вступления Украины в ЕС, однако, по его мнению, к перспективе прорыва надо относиться осторожно.

Глава российской делегации Владимир Мединский, говоря о ходе переговоров, отмечал, что"по второстепенным вопросам позиции сближаются, однако по главным политическим вопросам мы фактически топчемся на месте". Так , по вопросам статуса Донбасса и Крыма позиции сторон остаются максимально далекими.

21 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эти вопросы будут вынесены на всеукраинский референдум. Он подчеркнул, что только "народ должен будет дать ответ на те или иные форматы компромиссов", которые возможны на переговорах с Россией.

Президент Украины также заявлял, что российские войска должны быть отведены на позиции, которые они занимали до вторжения 24 февраля. И только после этого, по его словам , можно обсуждать некий компромисс.