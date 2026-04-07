В Стамбуле – стрельба у израильского консульства. Есть погибшие

Два человека погибли в результате стрельбы в Стамбуле у здания израильского консульства в районе Бешикташ. Ранения получили двое сотрудников полиции, сообщает Hürriyet.

Газета отмечает, что в здание, где на одном из этажей расположено консульство, пытались прорваться три человека. У двоих с собой было длинноствольное оружие. Сотрудники охраны и полицейские вступили в перестрелку. В результате двое нападавших были убиты, а третий ранен и задержан.

По предварительным данным турецких сил безопасности, целью злоумышленников были работники израильской дипмиссии.

Источник в еврейской общине Стамбула сообщил The Jerusalem Post, что консульство закрыто более двух лет, и, вероятно, сотрудников в нём на момент стрельбы не было.

В район стянуты дополнительные силы полиции. Министр юстиции Турции Акын Гюрлек сообщил о начале расследования. МИД Израиля проверяет информацию о произошедшем.