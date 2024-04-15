В Стокгольме слушается дело о военных преступлениях в Сирии

Бывший сирийский бригадный генерал Мохаммед Хамо, живущий в Швеции, обвинён властями этой страны в пособничестве .... военным преступлениям. Ему может угрожать пожизненное тюремное заключение, сообщают телеканал France-24 и агетство AFP.

Сирийская война между режимом президента Башара Ассада и вооружёнными оппозиционными группами, включая террористическое Исламское Государство (ИГИЛ), вспыхнула после подавления мирных демонстраций за демократические перемены в 2011 году.

Жертвами войны стали более половины миллиона человек, миллионы бежали в соседние регионы и страны, спасаясь от войны. Вооружённое противоборство в Сирии разрушило экономику страны и нанесло тяжёлый ущерб инфраструктуре Сирии.

В зале суда Мохаммед Хамо внимательно слушал прокурора Каролину Висландер, читавшую текст обвинительного заключения и делал свои записи на бумаге. Он был в темной рубашке, джинсах и сникерсах, описывают репортёры внешний вид 65-летнего бывшего сирийского генерала.

Висландер заявила, что Хамо внёс свой вклад, как советами, так и поступками, в развитие боевых действий сирийской армии, "систематически применявшей методы, нарушающие правила ведения войны: избирательность ударов, осмотрительность и пропорциональность". Таким образом, война отличалась неизбирательностью", подчеркнула Висландер, обращаясь к судьям.

Обвинения охватывают период с 1 января по 20 июля 2012 года.

Ожидается, что суд продлится до конца мая.