Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Франция выдала международный ордер на арест президента Сирии

Башар Асад
Башар Асад

Франция выдала международный ордер на арест президента Сирии Башара Асада и трёх его соратников по обвинению в использовании запрещённого химического оружия против гражданского населения. Об этом сообщила правозащитная организация Civil Rights Defenders.

Ордера на арест выданы после уголовного расследования двух атак с вероятным применением химического оружия в городе Дума и районе Восточной Гуты в августе 2013 года. Тогда погибли более тысячи человек.

Расследование во Франции началось в марте 2021 года после заявлений очевидцев, выживших после атак. По словам правозащитников, это первый случай, когда действующий глава государства стал объектом преследования в другой стране.

В 2013 году Сирия присоединилась к Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). При этом ОЗХО неоднократно обвиняла Дамаск в атаках с применением химоружия во время гражданской войны. Сирийские власти все обвинения отвергают.

Больше новостей Радио Свобода:

Форум

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG