Франция выдала международный ордер на арест президента Сирии Башара Асада и трёх его соратников по обвинению в использовании запрещённого химического оружия против гражданского населения. Об этом сообщила правозащитная организация Civil Rights Defenders.

Ордера на арест выданы после уголовного расследования двух атак с вероятным применением химического оружия в городе Дума и районе Восточной Гуты в августе 2013 года. Тогда погибли более тысячи человек.

Расследование во Франции началось в марте 2021 года после заявлений очевидцев, выживших после атак. По словам правозащитников, это первый случай, когда действующий глава государства стал объектом преследования в другой стране.

В 2013 году Сирия присоединилась к Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). При этом ОЗХО неоднократно обвиняла Дамаск в атаках с применением химоружия во время гражданской войны. Сирийские власти все обвинения отвергают.

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