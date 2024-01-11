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Время Свободы

В сторону колючей проволоки. Вступил в силу запрет "Движения ЛГБТ"

Информационный дайджест "Время Свободы", 11 января

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Время Свободы - Темы дня 11.01.2024
by Радио Свобода

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Владимир Зеленский призывает страны Запада использовать замороженные российские активы для помощи Украине в ее борьбе против агрессии России;

Cемь стран-членов Совета Безопасности ООН осудили закупку Россией у Северной Кореи баллистических ракет;

Вступает в силу запрет Верховного суда России на деятельность «Международного движения ЛГБТ»;

В российских консульствах в ряде «недружественных» России стран избирательные участки на президентских выборах, возможно, не будут открыты;

Правительство России намерено ограничить вывоз за рубеж золота физическими лицами;

В Варшаве прямо в президентском дворце арестованы бывший глава МВД и его заместитель.

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