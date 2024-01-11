В сторону колючей проволоки. Вступил в силу запрет "Движения ЛГБТ"

Владимир Зеленский призывает страны Запада использовать замороженные российские активы для помощи Украине в ее борьбе против агрессии России;
Cемь стран-членов Совета Безопасности ООН осудили закупку Россией у Северной Кореи баллистических ракет;
Вступает в силу запрет Верховного суда России на деятельность «Международного движения ЛГБТ»;
В российских консульствах в ряде «недружественных» России стран избирательные участки на президентских выборах, возможно, не будут открыты;
Правительство России намерено ограничить вывоз за рубеж золота физическими лицами;
В Варшаве прямо в президентском дворце арестованы бывший глава МВД и его заместитель.
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