В сторону колючей проволоки. Вступил в силу запрет "Движения ЛГБТ"

Владимир Зеленский призывает страны Запада использовать замороженные российские активы для помощи Украине в ее борьбе против агрессии России;

Cемь стран-членов Совета Безопасности ООН осудили закупку Россией у Северной Кореи баллистических ракет;

Вступает в силу запрет Верховного суда России на деятельность «Международного движения ЛГБТ»;

В российских консульствах в ряде «недружественных» России стран избирательные участки на президентских выборах, возможно, не будут открыты;

Правительство России намерено ограничить вывоз за рубеж золота физическими лицами;

В Варшаве прямо в президентском дворце арестованы бывший глава МВД и его заместитель.