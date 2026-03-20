В странах Балтии отменили концерты хорватского музыканта

Концерты хорватского виолончелиста Степана Хаузера отменили в странах Балтии после публикации им видео с исполнением мелодии русской песни "Калинка" в инстаграме. Информацию LRT подтвердили организаторы его тура.

Хаусер планировал выступить в Эстонии, Латвии и Литве в августе. "Выступления Хаузера в странах Балтии отменены. По просьбе артиста мы не будем давать никаких дополнительных заявлений или комментариев", – сообщили организаторы изданию.

Ранее на этой неделе Хаузер в рамках своего проекта "Музыка объединяет мир" опубликовал в инстаграме видео, где он исполняет "Калинку". На заднем фоне можно увидеть изборажение Кремля и российский флаг. По данным LRT, это вызвало критику и осуждение со стороны подписчиков музыканта, в том числе украинцев. На следующий день Хаузер опубликовал украинскую песню "Ти ж мене підманула" (Ты же меня обманула), но это, как отмечает издание, "не сильно помогло успокоить критиков", пишет "Настоящее Время".

На сайте музыканта говорится, что миссия проекта доказать, что музыка – единственный язык, понятный всему миру. "Я хочу раз и навсегда доказать, что музыка связывает и объединяет все нации, все культуры и всех людей на этой планете. Именно поэтому я решил исполнить по одной песне из каждой страны", – говорил Хаузер.

После российского вторжения в Украину в странах Запада нередко отменялись выступления российских исполнителей. Речь шла, как правило, о деятелях культуры, не осудивших войну или же так или иначе связанных с российскими властями.