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В Страсбурге открылась сессия ПАСЕ. Российская делегация не приехала

Российская делегация не приехала на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая открылась в понедельник в Страсбурге.

Как сообщил её глава Пётр Толстой, представители России примут участие в сессии дистанционно. Причиной отказа от поездки во Францию он назвал ограничения, связанные с коронавирусом. В полученном российскими делегатами предписании французских властей говорилось, что они не привиты признанными в ЕС вакцинами и прибывают из так называемой красной зоны, в связи с чем им было разрешено свободно перемещаться только между гостиницей и зданием ПАСЕ.

Вакцина "Спутник V", которой, как утверждается, привиты российские депутаты, в ЕС не одобрена и следовательно прививка ею не берётся в расчёт. Въезд для россиян, не обладающих видом на жительство в ЕС, в большинство стран Шенгенской зоны по-прежнему закрыт или существенно ограничен.

Ожидается, что на сессии вновь будет поднят вопрос о полномочиях российской делегации - в связи с аннексией Крыма. Российский политик Владимир Кара-Мурза в преддверии сессии призвал не признавать полномочия делегации в связи с фальсификациями на недавних выборах в Госдуму.

В повестке дня сессии на данный момент - выборы судьей Европейского суда по правам человека (включая представителя России), вопросы климата, оценка выборов в ряде стран (Россия в них не входит), армяно-азербайджанский конфликт.

Не исключено, однако, что сессия решит провести срочные дебаты и по другим вопросам, в их числе ситуация в Афганистане, миграционный кризис на границе Беларуси и стран ЕС, преследования крымских татар в аннексированном Крыму и решение ЕСПЧ по делу об убийстве Александра Литвиненко, возложившее ответственность за это убийство на Россию.

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