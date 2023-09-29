Сценарий всероссийских учений по гражданской обороне в 2023 году предполагает проверку действий в условиях ядерной войны. В нём описано, что на территории страны появились "очаги радиационного заражения", а в некоторых регионах полностью разрушена вся инфраструктура жизнеобеспечения и до 70 процентов жилых домов. Проведена всеобщая мобилизация.

Тренировка запланирована на 3 октября. Выдержки из предполагаемого плана опубликовали “База” и "Тайга", сославшись на анонимные источники. Документ, как утверждается, разослан внутри Роспотребнадзора.

В учениях, в частности, должны будут принять участие руководители гражданской обороны, сотрудники органов управления и госвласти российских регионов, органов местного самоуправления, сотрудники госкорпораций и организаций, сказано в документе. Официальный план не публиковался.

В оперативном задании, опубликованном "Базой" и "Тайгой" сказано, что учения проводятся с учётом опасности "перерастания вооружённых конфликтов в локальные и региональные войны, в том числе с участием ядерных держав". Утверждается, что план составлен в связи "с прогнозируемыми опасными сценариями обстановки". Какое ведомство составляло документ в нём не сказано. Сценарий, как утверждается, подготовлен по поручению "руководства страны".

В Роспотребнадзоре ТАСС и "Новым Известиям" подтвердили проведение учений, но не стали комментировать их легенду. Ведомство участвует в тренировке как часть единой система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На федеральном уровне системой руководит МЧС, оно и должно управлять отработкой совместных действий.