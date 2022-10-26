Экспертный центр РАН: Россия не будет использовать ядерное оружие

Россия не будет применять ядерное оружие в войне с Украиной при условии сохранения конфликта в текущих границах и без прямого вовлечения в него других стран. Об этом говорится в докладе "Ядерный фактор в украинском конфликте" Института мировой экономики и международных отношений РАН — экспертного центра, сотрудничающего с российским правительством и Кремлём.

Составители документа отмечают, что доклад составлен в ответ на участившиеся сообщения западных и российских медиа, а также в соцсетях о возможном применении ядерных вооружений в российско-украинском конфликте. Утверждается, что дискуссия основывается в основном на неправильной трактовке высказываний российских официальных лиц, в том числе президента Владимира Путина.

В документе говорится, что оценки возможности использования нестратегического ядерного оружия в прошлом не продемонстрировало его эффективности в неядерном конфликте. Даже единичное применение тактического ядерного оружия связано с последующими существенными расходами, политическими, экологическими и экономическими рисками системного характера. Американские исследования показали, что ядерное оружие на поле боя не даёт преимуществ по сравнению с обычным, пишут авторы.

В докладе отмечается, что наиболее реалистичным применение ядерного оружия может быть в двух случаях – если противник первым использует такой тип вооружений и если ставит под сомнение сохранность ядерного потенциала сдерживания другой страны. В случае текущего конфликта угроза ядерного нападения со стороны Украины отсутствует, пишут составители.

Вместе с тем авторы доклада отмечают, что риски эскалации до полномасштабной ядерной войны носят неконтролируемый характер, если в конфликт вмешается третья стороны – другая ядерная держава.

Составители документа также напоминают про ссылки российского МИД Будапештский меморандум, согласно которому Россия обязуется не применять и не угрожать применением ядерное оружие против неядерных государств, к которым относится Украина.