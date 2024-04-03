В суд поступило первое в России дело о диверсионном сообществе

Уголовное дело о создании диверсионного сообщества с привлечением несовершеннолетних в отношении Евгения Заичкина и Кирилла Горькова из подмосковного посёлка Селятино поступило во Второй западный окружной военный суд Москвы. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Это первое в России дело по такой статье, дошедшее до суда, отмечает издание. По данным газеты, 12 апреля 2023 года сотрудники линейного отдела МВД Киевского направления Московской железной дороги возбудили дело о хулиганстве, совершенном группой лиц. По версии полицейских, неизвестные из хулиганских побуждений пытались поджечь релейные шкафы на железной дороге в Подмосковье 5, 6 и 11 апреля прошлого года.

Однако изучив записи с камер видеонаблюдения и детализации звонков в районах мест происшествий, полицейские вычислили первых подозреваемых, непосредственно совершавших поджоги. Таким образом удалось задержать подростков, которые рассказали, что совершали акции за деньги по просьбе Кирилла Горькова. Полицейские задержали Горькова и его двоюродного брата Евгения Заичкина. Им вменили статью о хулиганстве, после чего, 13 апреля 2023 года, суд отправил обоих в СИЗО.

На допросах, как утверждает следствие, они частично признали вину. Горьков, в частности, рассказал, что привлекал несовершеннолетних к поджогам как минимум трёх релейных шкафов.

В ходе следствия он также сообщил о некоем вербовщике из Воронежа, с которым познакомился в телеграме. Тот, по его словам, предложил устраивать поджоги на железной дороге за вознаграждение. За каждый уничтоженный релейный шкаф он обещал до 100 тысяч рублей.

Дело было передано в ФСБ, где статья "Хулиганство" была переквалифицирована на более тяжкие - создание диверсионного сообщества, участие в нём и вовлечение несовершеннолетнего в особо тяжкое преступление.

Предварительное слушание по делу запланировано на 10 апреля.