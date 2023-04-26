В Судане при действующем перемирии вспыхивают бои

Объявленное в Судане 72-часовое прекращение огня в основном соблюдается. Как сообщает из пригородов Хартума корреспондент Би-би-си, бои продолжаются вблизи телевизионного центра и главной радиостанции.

Не хватает докторов, население продолжает искать продукты питания и наличные денежные средства.

Начальник Генштаба выступил за продление перемирия, первоначальный срок которого, 72 часа, заканчивается в пятницу. Предложения Абдель Фаттаха аль-Бурхана включают направление представителей армии Судана и воюющих с ней Сил быстрой поддержки в город Джуба (Южный Судан) - для обсуждения подробностей возможного установления мира.

Конфликт обострился 15 апреля по поводу борьбы за власть. Действующее 72-часовое перемирие вступило в силу в минувший понедельник. Слышны взрывы и выстрелы.