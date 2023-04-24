В Судане обостряется конфликт, растут темпы эвакуации иностранцев

Западные, арабские и азиатские страны в понедельник ускорили эвакуацию тысяч своих граждан из Судана, где, по оценкам ООН, растет угроза расширения военного противоборства между двумя враждующими военно-политическими силами. Как сообщают из Хартума агентство Reuters и другие западные медиа, цитирующие слова Генерального секретаря ООН, что последствия внутреннего конфликта могут оказаться катастрофическими. ООН призывает мировые державы оказать "максимальное давление" враждующие в Судане силы - для прекращения огня и восстановления мира.

Автоколонна из 65-ти машин в 800-километровый путь из Хартума в Порт-Судан на побережье Красного моря. В колонне находятся десятки детей, сотни сотрудников посольств и гуманитарных организаций.

Обострение борьбы и насилия между вооружёнными силами и полувоенными формированиями "Сил быстрой поддержки" (RSF) с 15 апреля привели к гибели 450 человек, закрытию медицинских учреждений и сервисных компаний. Жилые кварталы города, как отмечают иностранные СМИ, превратились в территорию боевых действий.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал представителей 15 государств-членов Совета безопасности ООН повлиять на участников суданского конфликта, чтобы вернуть страну на путь демократического развития.

Заседание Совета безопасности ООН по урегулированию кризиса в Судане назначено на вторник.

Правительство США потребовало от воюющих сторон немедленного достижения перемирия и защиты гражданского населения.

Десятки тысяч жителей Судана и соседних государств бежали в последние дни в Египет, Чад и Южный Судан.

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