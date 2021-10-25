В Судане - попытка военного переворота. Премьер арестован

В Судане, согласно многочисленным сообщениям, происходит попытка военного переворота.

Арабские СМИ и западные агентства передают из Хартума, что военные арестовали часть гражданских министров, в том числе премьер-министра Абдаллу Хамдука, а также губернаторов ряда провинций и политиков.

Сообщается также, что военные взяли штурмом штаб-квартиру гостелерадио в городе Омдурман.

На улицах - военные патрули и техника. В стране наблюдаются перебои с интернетом.

От имени премьера распространено сообщение с призывом к сторонникам демократии выходить на улицы и мирными средствами противостоять перевороту. Сообщается, что на улицах Хартума начали появляться баррикады из покрышек.

Военные пока не выступали с официальными заявлениями.

Представитель Госдепартамента США выступил с заявлением, в котором осудил попытку переворота и отметил, что она ставит под угрозу получение Суданом американской помощи.

В последние недели в Судане возросла напряжённость и усилился конфликт между военными и гражданскими членами переходного совета, созданного после свержения авторитарного президента Омара аль-Башира в 2019 году. Сторонники военных и их оппоненты проводили массовые демонстрации. Согласно договорённостям, переходный совет создавался временно, после чего власть должна была быть передана демократически избранному правительству.

Судан попадал в последнее время в поле зрения российских СМИ главным образом в связи с сообщениями о том, что наёмники так называемой ЧВК Вагнера используют страну как "перевалочную базу" по пути в Центральноафриканскую республику, а также в связи с переговорами о создании в Порт-Судане российского пункта снабжения ВМФ, которые в последнее время, как сообщалось, столкнулись с трудностями.