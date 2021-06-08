На суде по делу о гибели "Боинга" над Донбассом представлены улики

На суде в Нидерландах по делу о сбитом 17 июля 2014 года над Донбассом "Боинге-777" "Малайзийских авиалиний" началось представление материалов, связанных с гибелью 298 пассажиров и членов экипажа. Большинство из них были подданными Нидерландов.



Во вторник, 8 июня, в прямой трансляции из зала суда были показаны более 140 фотографий и изображений осколков предполагаемой ракеты зенитно-ракетного комлекса "Бук". Среди них осколки, найденные на месте крушения или обнаруженных в корпусе лайнера.

Суд представил материалы дела, в которых сделан вывод о применении ракеты, названа её модификация и номер боеголовки. В основе этих материалов, как заявляет суд, анализ нескольких тысяч фрагментов ракеты и поражающих элементов и их сравнение с серийными образцами таких ракет.



Суд коротко представил и альтернативные версии произошедшего, которые вскоре после катастрофы стали распространяться российскими СМИ. Так, в "Комсомольской правде" появилась статья о якобы заложенной ЦРУ бомбе на борту самолёта. Министерство обороны заявляло о якобы находившемся в районе катастрофы самолёте Су-25. Была вброшена через соцсети и версия о "диспетчере Карлосе", который оказался осуждённым в Испании мошенником. На появление в 2014 году подобных альтернативных версий обращает внимание "Немецкая волна".

На заседании 8 июня суд представил и некоторые показания свидетелей предполагаемого запуска ракеты в районе между селами Первомайское и Снежное на востоке Украины, которые контролируются сепаратистами самопровозглашенной "Донецкой народной республики". Не менее восьми человек сообщили следствию, что слышали или видели полет "Бука", всего двадцать свидетелей видели след ракеты в небе, некоторые рассказали о том, что видели падение частей самолета. Еще трое заявили, что были непосредственно в районе запуска ракеты и указали на поле под Первомайским.

Суд продемонстрировал во вторник, 8 июня, видео западных журналистов Роланда Олифанта и Кристофера Миллера, которые через несколько дней после падения самолёта сняли место, где предположительно находилась установка "Бук" с выгоревшим участком травы.



В среду, 9 июня, суд продолжит изучение дела с описания выводов российского оборонного концерна "Алмаз-Антей". Его представители настаивают, что ракета была выпущена из подконтрольного Украине села Зарощенское. Также в суде будут представлены материалы дела, раскрывающие роль обвиняемых в крушении "Боинга".

В деле четверо обвиняемых, трое из них граждане России: бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза). Один из подсудимых гражданин Украины Леонид Харченко (Крот). Только Пулатов сотрудничает с судом, его интересы представляет группа адвокатов. Ни один из четверых обвиняемых не присутствует на процессе в Нидерландах.