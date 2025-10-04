В Сумской области под обстрел попал пассажирский поезд

В Сумской области под российский удар попал пассажирский поезд Шостка-Киев, сообщает глава областной администрации Олег Григоров.

По словам вице-премьер-министра Украины Алексея Кулебы, российские войска нанесли два удара по железнодорожному вокзалу в Шостке. Первый удар пришелся на локомотив пригородного поезда Терещинская-Новоград-Северского. Как утверждает Кулеба, после начала эвакуации людей, был нанесен второй удар – по электровозу поезда Шостка-Киев.

"Есть раненые среди пассажиров и работников Украинской железной дороги. Медицинские бригады уже доставили пострадавших в больницы и оказывают необходимую помощь", – написал Кулеба.

Глава Шосткинской администрации Оксана Тарасюк рассказала "Суспiльне", что ранения получили около 30 человек.