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В Свердловской области произошли взрыв и пожар на газопроводе

Иллюстративное фото

В Свердловской области вечером в среду произошёл взрыв и сильный пожар на газопроводе. Местные СМИ сообщают, что пострадавших нет. На месте происшествия работают спецслужбы. Зарево от огня видно за десятки километров.

Разгерметизация газопровода Ямбург – Елец произошла неподалёку от посёлка Пелым. Сейчас подача газа по трубам перекрыта. В управлении МЧС по Свердловской области подтвердили возгорание, но заявили, что не отвечают за данный участок. По словам спасателей, угрозы для местных жителей нет.

Глава местной администрации Шахид Алиев подтвердил факт аварии и сообщил, что на месте происшествия не было людей.

В 2019 году также неподалёку от посёлка Пелым произошёл взрыв на магистральном газопроводе Ямбург – Поволжье. Пострадавших тоже не было. Причиной аварии мог стать износ оборудования.

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