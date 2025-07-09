В Сыктывкаре задержали директора "Револьт-центра" Дарью Чернышёву

В Сыктывкаре во вторник была задержана исполнительный директор культурного пространства "Револьт-центр" и бывшая сотрудница интернет-издания "7х7 Дарья Чернышёва. Об этом сообщает "Вот Так" со ссылкой на источник, знакомый с ходом дела. Утверждается, что против неё возбуждено уголовное дело о непредоставлении документов для включение самой себя в реестр "иностранных агентов". Эта статья используется российскими властями достаточно редко. Одной из тех, кому она ранее вменялась, была журналистка Радио Свобода Алсу Курмашева.

Сообщается, что 9 июля суд должен избрать Чернышёвой меру пресечения. Сама она как физическое лицо в реестр "иноагентов" не включена, но указана в нём как член объединения, признанного "иноагентом". Речь идёт о "7×7", с котором она сотрудничала до 2022 года, пишет "Настоящее Время".

О задержании Чернышёвой сообщается на фоне уголовного дела, возбуждённого в отношении директора "Револьт-центра" и создателя медиа "7x7" Павла Андреева. Накануне стало известно, что его обвиняют в госизмене. В ФСБ заявили, что он якобы с 2019 года за денежное вознаграждение помогал иностранным спецслужбам в деятельности против безопасности России. О задержании самого Андреева не сообщалось. Накануне в "Револьт-центре" и по десяткам адресов в 12 регионах прошли обыски в связи с этим делом.