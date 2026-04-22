В Сызрани в результате атаки дрона обрушился подъезд жилого дома

В Сызрани, в Самарской области, в результате атаки дрона обрушился подъезд жилого дома.

"В результате атаки беспилотников ВСУ в Сызрани частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома. На месте работают поисково-спасательные отряды. Из-под завалов спасены четыре человека, в том числе один ребенок", – сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

По предварительным данным, 11 человек, в том числе двое детей, пострадали в результате частичного обрушения подъезда жилого дома в Сызрани, сообщили в МЧС России.

Украинские мониторинговые каналы со ссылкой на местных жителей сообщают, что под ударом оказались два жилых дома.

В аэропорту Самары ввели временные ограничения.

Российское Минобороны отчиталось, что за ночь силы ПВО сбили 155 украинских беспилотников над 12 регионами и акваторией Черного моря.

Украина атаку не комментировала.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на источник в СБУ сообщали, что в Самарской области украинские беспилотники нанесли удар по нефтестанции "Самара".

В Курской области украинский беспилотник упал во дворе многоквартирного дома, повредив при этом крушу здания, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Эвакуировали 36 жильцов.