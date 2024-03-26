В Таджикистане допрашивают родственников обвиняемых в теракте

В Таджикистане сотрудники правоохранительных органов увезли на допрос родственников обвиняемых по делу о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает таджикская служба Радио Свобода/Озоди.

Родственник одного из обвиняемых – Саидакрама Раджабализода – рассказал журналистам, что после теракта на допрос в Душанбе увезли мать Раджабализода, его брата, жену и двух дядей. Семья живет в городе в Вахдат.

Журналисты приехали к дому другого обвиняемого в Гиссаре – Фаридуна Шамсиддина – но не обнаружили его родителей и жену. Один из его родственников, не представившись, сообщил, что "родителей, жену и тещу Фаридуна также увезли в Душанбе на допрос". В доме Мухаммадсобира Файзова в Душанбе журналисты также не обнаружили родственников обвиняемого.

По данным источника Радио Озоди, в Таджикистан для допроса родственников обвиняемых прибыла группа российских следователей. Официальные структуры обеих стран пока ничего об этом не сообщили.