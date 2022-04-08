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В Таджикистане отправили в колонию мать оппозиционного блогера

Суд в Душанбе приговорил к 6 годам колонии мать живущего в Германии оппозиционного блогера Шерзода Мамаджонова — Шохиду Мамаджонову. Об этом 8 апреля сообщила таджикская служба Радио Свобода.

Прокурор обвинил Мамаджонову в поддержке идей запрещенных в стране политического движения “Группа 24" и Партии исламского возрождения. По словам гособвинителя, Мамаджонова разместила направленные против конституционного строя комментарии в ютьюбе под видео своего сына и роликом оппозиционного канала Ислох+.

Прокурор также сообщил, что с мая 2021 года обвиняемая дважды размещала на ютубе антиправительственные комментарии, в том числе оскорбительные замечания в адрес руководства страны.

Она признала себя виновной. По её словам, она писала комментарии после того, как её брат в 2021 году был уволен из армии. Родственники посчитали, что причиной увольнения стала оппозиционная деятельность её сына (племянника уволенного).

Адвокаты Шохиды Мамаджоновой после внесения приговора заявили, что обжалуют приговор районного суда в вышестоящей инстанции. В ходе судебного заседания они попросили назначить ей наказание, не связанное с лишением свободы, сославшись на чистосердечное раскаяние своей подзащитной.

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