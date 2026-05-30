В Таганроге дроны атаковали порт. В Армавире загорелась нефтебаза

В Таганроге в результате атаки дронов в ночь на субботу произошло возгорание танкера, резервуара с топливом и административного здания, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Позднее Слюсарь написал, что возгорание танкера и объектов на территории порта ликвидировано, утечки мазута не зафиксировано.

Ростовский губернатор также сообщил о пострадавших мужчине и женщине в результате попадания украинского беспилотника в частный дом в Таганроге. Слюсарь отметил, что всего за ночь и утро в регионе в ходе отражения воздушной атаки "было уничтожено почти полсотни БПЛА". Помимо Таганрога атака затронула Ростов-на-Дону, Сальск, Миллеровский, Тарасовский, Шолоховский, Верхнедонской районы и ряд других.

Украинский мониторинговый телеграм-канал Exilenova+ написал о "массированной атаке" на Таганрог, в ходе которой, по сведениям канала, сообщалось о взрывах в том числе в районе авиационного завода.

В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА произошёл пожар на территории перевалочной нефтебазы в Армавире, сообщили в местном оперативном штабе. Пострадавших, как отмечается, нет. Экстренные службы позднее отчитались о ликвидации возникшего на нефтебазе возгорания.

В оперативном штабе Кубани также сообщили об одном пострадавшем в городе Приморско-Ахтарск из-за падения обломков украинского беспилотника. В операштабе уточнили, что в городе обломки были обнаружены по шести адресам. В частных домовладениях повреждены остекления и фасады.

Губернатор Белгородской области Александр Шуваев заявил о 55 атаках ВСУ на регион за последние сутки. Шуваев утверждает, что украинская сторона применяла, в частности, авиацию и артиллерию. В результате атак погибли три мирных жителя, ещё трое пострадали, добавил Шуваев.

Минобороны России заявило о нейтрализации за ночь 127 дронов ВСУ . По данным военного ведомства, беспилотники сбивались также над Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской областями и другими регионами.