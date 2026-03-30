В Таганроге в результате атаки дронов погиб один человек

Один человек погиб, восемь пострадали в результате атаки украинских беспилотников на город Таганрог в Ростовской области погиб местный житель. Об этом сообщили местные власти.

"Таганрог подвергся массированной воздушной атаке. Силы ПВО отработали все цели. К сожалению, есть последствия на земле. Главная трагедия этой ночи — гибель мирного жителя.ю", — написала мэр города Светлана Камбулова.

Из-за падения обломков беспилотников повреждены несколько жилых домов, социальных объектов, промышленных предприятий. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь объявил на территории области "беспилотную опасность". По его данным, повреждено здание школы, "частично разрушены и повреждены" 12 многоквартирных жилых домов, 27 частных домов, 10 автомобилей.

В Минобороны России заявили о более сотни сбитых за ночь украинских беспилотников: дроны перехватывали над Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской и Самарской областями, а также над Краснодарским краем, Азовским морем и аннексированным Крымом.

В воскресенье, 29 марта, атаке украинских беспилотников подвергся нефтеналивной порт Усть-Луга в Ленинградской области. Это уже была третья атака за неделю. К утру пожарные локализовали возгорание в порту, сообщил 30 марта губернатор региона Александр Дрозденко.