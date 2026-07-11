В Таганрогском заливе под удар попали 4 российских судна

В Таганрогском заливе Азовского моря украинские военные в ночь на 11 июля нанесли удары по четырём российским судам, погиб матрос. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его словам, под удар попал в том числе танкер, перевозивший метанол. "Угрозы разлива и течи вещества нет. Суда получили незначительные повреждения", - пишет Юрий Слюсарь. Также, по его словам, атаке подверглись Таганрог, Азовский и Неклиновский районы.

Мониторинговый канал Supernova+ также сообщает об ударе по порту оккупированного российскими войсками Бердянска.

Прошлой ночью ВСУ атаковали порт Таганрога, а также вновь атаковали танкеры и другие суда в Азовском море. По данным главы Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, всего за последние несколько дней были поражены около 50 судов, главным образом танкеры, перевозившие топливо в аннексированный Крым.

В результате последних ударов, по данным Reuters, Россия остановила судоходство по Азово-Донскому морскому каналу после серии атак ВСУ на танкеры в Азовском море, пишет Reuters. Телеграм-каналы сообщают также, что изменился порядок движения судов через Керченский пролив - оно фактически остановлено. Официально российские власти это пока не подтверждали.