В Израиле правительственное бюро "Натив", которое курирует связь с еврейскими общинами на постсоветском пространстве, открыло горячую линию на русском языке для уведомлений об угрозах евреям, включая, прежде всего, подстрекательский контент и антисемитские призывы в интернете.

Горячая линия создана по распоряжению Совета национальной безопасности, сообщает портал Ynet со ссылкой на источники в израильских госструктурах. Они не исключают проведения на постсоветском пространстве насильственных акций в отношении евреев и еврейских объектов.

Так, в Ереване злоумышленники дважды с начала октября пытались поджечь единственную в Армении синагогу. В конце октября сразу несколько инцидентов произошли на Северном Кавказе. В Хасавюрте группа агрессивных людей пыталась найти израильтян в одном из отелей города. В Нальчике зафиксирована попытка поджога еврейского культурного центра.

В Махачкале массовые беспорядки произошли в аэропорту из-за прибытия рейса из Израиля. Агрессивно настроенная толпа пыталась найти израильтян и помешать им въехать в Дагестан. Возбуждено уголовное дело, несколько десятков человек находятся в СИЗО.

В Европе всплеск антисемитских настроений отметила Еврокомиссия. В частности, в Париже на стенах домов, где проживают еврейские семьи, были нанесены краской шестиконечные звёзды Давида. Французские власти не исключают, что в случившемся может иметься российский след.

В Австрии злоумышленники осквернили еврейское кладбище. В Испании совершены нападения на еврейские магазины и синагоги.