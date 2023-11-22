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Израиль открыл горячую линию на русском языке для сообщений об угрозах евреям

Разрушенный мемориал памяти пережившей Холокост французского политика Симоны Вейль, Лесневен, 21 ноября 2023 года
Разрушенный мемориал памяти пережившей Холокост французского политика Симоны Вейль, Лесневен, 21 ноября 2023 года

В Израиле правительственное бюро "Натив", которое курирует связь с еврейскими общинами на постсоветском пространстве, открыло горячую линию на русском языке для уведомлений об угрозах евреям, включая, прежде всего, подстрекательский контент и антисемитские призывы в интернете.

Горячая линия создана по распоряжению Совета национальной безопасности, сообщает портал Ynet со ссылкой на источники в израильских госструктурах. Они не исключают проведения на постсоветском пространстве насильственных акций в отношении евреев и еврейских объектов.

Так, в Ереване злоумышленники дважды с начала октября пытались поджечь единственную в Армении синагогу. В конце октября сразу несколько инцидентов произошли на Северном Кавказе. В Хасавюрте группа агрессивных людей пыталась найти израильтян в одном из отелей города. В Нальчике зафиксирована попытка поджога еврейского культурного центра.

В Махачкале массовые беспорядки произошли в аэропорту из-за прибытия рейса из Израиля. Агрессивно настроенная толпа пыталась найти израильтян и помешать им въехать в Дагестан. Возбуждено уголовное дело, несколько десятков человек находятся в СИЗО.

В Европе всплеск антисемитских настроений отметила Еврокомиссия. В частности, в Париже на стенах домов, где проживают еврейские семьи, были нанесены краской шестиконечные звёзды Давида. Французские власти не исключают, что в случившемся может иметься российский след.

В Австрии злоумышленники осквернили еврейское кладбище. В Испании совершены нападения на еврейские магазины и синагоги.

  • Число антисемитских акций увеличилось на фоне войны Израиля с палестинской группировкой ХАМАС, признанной террористической в США и ЕС. В ответ на нападение боевиков на юг Израиля 7 октября израильская армия начала военную операцию в секторе Газа.
  • Палестинская сторона обвиняет израильских военных в убийствах мирного населения. По данным подконтрольного ХАМАС Минздрава сектора Газа, жертвами военной операции стали более 14,5 тысяч человек – преимущественно женщины и дети. Независимого подтверждения этих данных нет. Израиль обвинения в умышленных ударах по мирным жителям отвергает.
  • В разных странах мира прошли многочисленные акции в поддержку палестинцев.
  • В Израиле жертвами атаки ХАМАС стали 1200 человек. Около 240 человек, включая несколько десятков детей, были захвачены джихадистами и вывезены в Газу.

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