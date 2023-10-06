В Татарстане задержали 16-летнего из-за поджога на железной дороге

В Татарстане троих жителей Бугульмы задержали по обвинению в поджоге релейного шкафа на железной дороге. Об этом сообщает "Татар-информ".

Полиция задержала 16-летнего подростка. Другим задержанным соответственно 20 и 21 год. Во время допросов они якобы признались, устроили поджог по заданию "парня из телеграма". За каждый сгоревший шкаф им обещали по 15 000 рублей на троих, утверждает "База".

В пресс-службе Куйбышевской железной дороги подтвердили РИА Новости факт поджога релейного шкафа 5 октября. По данным железной дороги, на движение пассажирских поездов происшествие не повлияло. Куйбышевская железная дорога работает в штатном режиме, - пишет Idel.Реалии.

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