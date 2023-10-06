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В Татарстане задержали 16-летнего из-за поджога на железной дороге

В Татарстане троих жителей Бугульмы задержали по обвинению в поджоге релейного шкафа на железной дороге. Об этом сообщает "Татар-информ".

Полиция задержала 16-летнего подростка. Другим задержанным соответственно 20 и 21 год. Во время допросов они якобы признались, устроили поджог по заданию "парня из телеграма". За каждый сгоревший шкаф им обещали по 15 000 рублей на троих, утверждает "База".

В пресс-службе Куйбышевской железной дороги подтвердили РИА Новости факт поджога релейного шкафа 5 октября. По данным железной дороги, на движение пассажирских поездов происшествие не повлияло. Куйбышевская железная дорога работает в штатном режиме, - пишет Idel.Реалии.

Возбуждено уголовное дело по статье об акте терроризма, совершеннолетним обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.

  • После начала полномасштабного российского вторжения в Украину и особенно после объявления Владимиром Путиным так называемой частичной мобилизации противники войны во многих регионах России стали поджигать военкоматы, отделы полиции, здания городских администраций и релейные шкафы на железных дорогах. На данный момент известно о нескольких сотнях таких инцидентов. По данным "Медиазоны", только за атаки на инфраструктуру железных дорог были возбуждены более 100 уголовных дел. Пятая часть всех обвиняемых - несовершеннолетними.
  • Сначала уголовные дела о поджогах рассматривали по статьям о повреждении чужого имущества или хулиганстве. Позднее власти заявили, что такие случаи будут расцениваться как теракты и диверсии и наказываться многолетним, вплоть до пожизненного, лишением свободы. Первый приговор, в котором поджог военкомата был квалифицирован как теракт, вынесли в конце января 2023 года. Сейчас уже десятки граждан осуждены на длительные сроки заключения.

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Как жителей Кубы вербуют на войну
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Как жителей Кубы вербуют на войну

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Как жителей Кубы вербуют на войну

И сколько им за это платят

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