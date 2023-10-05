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За полгода число обвиняемых в диверсиях на ж/д выросло вдвое

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину дела о диверсиях на железных дорогах в России завели на 137 человек, подсчитала "Медиазона".

По данным издания, за полгода число обвиняемых выросло вдвое. Особенно быстро количество дел стало расти после включения в уголовный кодекс новых статей. Максимальное наказание по ним – пожизненное лишение свободы.

Треть обвиняемых – несовершеннолетние, следует из инфографики "Медиазоны". Большинство дел расследуется по статьям о диверсии, пятая часть – по статье о терроризме, ещё несколько включают в себя обвинения в госизмене, поджоге или повреждении транспортных путей.

Объектами атак преимущественно становятся релейные шкафы. Больше всего обвиняемых в диверсиях на железных дорогах в Москве, Челябинской области и Башкортостане.

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