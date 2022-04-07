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В Тель-Авиве неизвестные открыли стрельбу по прохожим

На месте стрельбы в Тель-Авиве, 7 апреля 2022 года

В Израиле в Тель-Авиве неизвестные открыли стрельбу по прохожим на центральной улице Дизенгоф. Сообщается о двух погибших и минимум восьми раненых.

Полиция называет произошедшее терактом. По информации израильских правоохранительных органов, нападавших могло быть двое и они одновременно стреляли с двух разных точек. Один из стрелков был убит полицией. Второй скрылся, его местоположение неизвестно.

В конце марта в израильском городе Беэр-Шева, на юге страны, от ножевых ранений в результате нападения на оживлённой улице скончались четыре человека. Нападавший, гражданин Израиля арабского происхождения, был застрелен случайным прохожим, который стал свидетелем атаки и решил самостоятельно обезвредить преступника.

С наступлением священного для мусульман месяца Рамадан напряжённость в Израиле и на палестинских территориях возрастает. Предыдущие годы также были отмечены вспышками насилия.

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