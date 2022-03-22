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На юге Израиля, в Беэр-Шеве, 4 человека стали жертвами ножевой атаки

В израильском городе Беэр-Шева, на юге страны, от ножевых ранений в результате нападения на оживлённой улице скончались четыре человека.

Нападавший, гражданин Израиля арабского происхождения, был застрелен случайным прохожим, который стал свидетелем атаки и решил самостоятельно обезвредить преступника.

Этот человек, по ряду сообщений, в прошлом преподавал в высшей школе. Также отмечается, что он был приговорён к тюремному сроку по обвинению в связях с террористической группировкой "Исламское государство". При атаке в Беэр-Шеве, как полагает полиция, сообщников у него не было.

С приближением священного для мусульман месяца Рамадан напряжённость в Израиле и на палестинских территориях возрастает. Предыдущие годы также были отмечены вспышками насилия.

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