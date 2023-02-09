В Тольятти активисту грозит 9 лет колонии по статье о фейках

На суде в Тольятти обвинение попросило назначить бывшему сопредседателю самарского отделения оппозиционной партии ПАРНАС Андрею Балину наказание в виде девяти лет лишения свободы по статье о распространении фейков о российской армии. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на адвоката.

Обвинение связано с шестью постами против войны в Украине, которые были размещены в соцсети "ВКонтакте". Что именно в них говорилось – неизвестно. Дело возбудили в июне, причём сначала Балин проходил по нему в качестве свидетеля. Обвинение ему предъявили в июле и тогда же избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Такая мера часто назначается, если обвинение не намерено настаивать на реальном сроке. Однако Балину прокурор попросил назначить одно из самых суровых наказаний, возможных по статье о фейках. К такому сроку – заочно – была приговорена, например, блогер Ника Белоцерковская. Находящемуся сейчас в колонии политику Илье Яшину дали 8,5 лет лишения свободы.

Из-за антивоенных публикаций в соцсетях Балина уже штрафовали по административным делам о призывах к санкциям в отношении российских чиновников и о дискредитации армии.

Фейками российские правоохранительные органы могут счесть любую публикацию о войне, отличную от официальных сообщений Минобороны.