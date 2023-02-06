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Суд в Москве заочно приговорил блогера Нику Белоцерковскую к 9 годам колонии по статье о фейках

Вероника Белоцерковская

Басманный суд Москвы заочно приговорил кулинарного блогера Нику Белоцерковскую к 9 годам колонии по статье о фейках про российскую армию. Родившаяся в Одессе россиянка стала одной из первых подозреваемых по этой статье, появившейся в Уголовном кодексе после февральского вторжения.

У Белоцерковской более 1,3 миллиона подписчиков в Инстаграме, она живёт во Франции. Поводом для возбуждения дела стали её антивоенные записи. В них, настаивало обвинение, содержалась "заведомо ложная информация о совершении Вооруженными силами РФ убийств детей, бомбардировке родильного дома больницы в Мариуполе и убийстве мирных жителей в Буче".

Возбуждение дела в марте 2022 года она прокомментировала словами: "меня официально объявили порядочным человеком!". Она была объявлена в розыск, её имущество в России было арестовано. В интервью Радио Свобода она рассказывала, что получает угрозы.

  • Белоцерковская занималась медиа-бизнесом, владела московской и петербургской версиями британского журнала Time Out, издавала глянцевый журнал "Собака.ru." Она известный персонаж российской светской жизни.

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