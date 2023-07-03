В Томске мобилизованный получил 7 лет за два побега из части

В Томске суд назначил семь лет колонии общего режима мобилизованному по делу об оставлении военной части в период мобилизации. Об этом говорится на сайте Томского военного гарнизонного суда.
По данным суда, в сентябре военнослужащего призвали в рамках мобилизации, а 14 декабря 2022 года он оставил часть и поехал к сожительнице, где "проводил время по своему усмотрению". 3 марта его нашли сотрудники военной прокуратуры, однако 21 марта подсудимый снова ушёл из части. Его снова нашли 2 апреля.
Мобилизованного осудили по двум статьям уголовного кодекса: оставление части сроком свыше 10 суток, но не более одного месяца, а также оставление части на срок более одного месяца. Судя по картотеке суда, речь идёт о мобилизованном по имени Иван Клестер.
- В сентябре 2022 года Владимир Путин подписал закон о поправках в Уголовный кодекс, которые увеличили тюремные сроки за оставление места службы в условиях боевых действий и мобилизации. Первое уголовное дело было возбуждено в декабре 2022 года в Мурманске.
- Путин объявил о мобилизации россиян на войну с Украиной в конце сентября 2022 года. Чуть больше месяца спустя он сообщил, что мобилизация окончена, однако указ об этом так и не подписал. Позже в ответ на депутатский запрос администрация президента подтвердила, что указ о мобилизации продолжает действовать.
- В судебной практике появились случаи, когда военнослужащие сбегают из воинских частей в период мобилизации по несколько раз.
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