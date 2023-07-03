В Томске мобилизованный получил 7 лет за два побега из части

В Томске суд назначил семь лет колонии общего режима мобилизованному по делу об оставлении военной части в период мобилизации. Об этом говорится на сайте Томского военного гарнизонного суда.

По данным суда, в сентябре военнослужащего призвали в рамках мобилизации, а 14 декабря 2022 года он оставил часть и поехал к сожительнице, где "проводил время по своему усмотрению". 3 марта его нашли сотрудники военной прокуратуры, однако 21 марта подсудимый снова ушёл из части. Его снова нашли 2 апреля.

Мобилизованного осудили по двум статьям уголовного кодекса: оставление части сроком свыше 10 суток, но не более одного месяца, а также оставление части на срок более одного месяца. Судя по картотеке суда, речь идёт о мобилизованном по имени Иван Клестер.