В Томске подростка осудили по делу о госизмене

Военный суд назначил 6,5 лет колонии несовершеннолетнему жителю Томской области, который, по версии следствия, пытался устроить сход поезда с путей. Об этом сообщает Сибирь.Реалии. Имя осуждённого и его возраст не называется.



По версии суда, житель региона якобы установил контракт со Службой безопасности Украины, чтобы устроить диверсию. Утверждается, что он отправил украинской стороне фото участка железнодорожных путей, а позже попытался разъединить накладки между рельсами, чтобы состав сошел с пути. Поломку устранили работники, обслуживающие железную дорогу. Никто не пострадал.

Утверждается, что осужденный входил в "Боевую организацию анархо-коммунистов" ("БОАК"), а после диверсии якобы планировал опубликовать манифест с требованием смены власти в России.



В июле 2025 года суд в Казани назначил 15 лет колонии местному жителю, который якобы тоже входил в "БОАК". Осужденного обвиняли в поджоге здания службы судебных приставов в Казани по заказу неустановленных лиц. Обвиняемый не признал вину.



С начала полномасштабной войны против Украины в России стали происходить поджоги военкоматов, административных зданий, релейных шкафов и других объектов. Зачастую по подобным делам задерживают несовершеннолетних, которые утверждают, что откликнулись на предложения неизвестных о заработке в соцсетях. Как правило, против обвиняемых возбуждают дела о диверсиях и терроризме, иногда – о государственной измене.