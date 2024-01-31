В Томске согласовали пикет сторонников Ксении Фадеевой

Власти Томска согласовали пикет сторонников бывшей главы местного штаба Навального и депутата городской думы Ксении Фадеевой, которая в конце декабря была приговорена к девяти годам колонии по обвинению в организации экстремистского сообщества. Акция пройдет 3 февраля, сообщает местное издание "ВТомске".

Изначально активисты планировали провести акции в день рождения Фадеевой 2 февраля, но мэрия Томска отказалась согласовывать пикет. Власти утверждали, что все площадки в центре города заняты другими мероприятиями. В итоге акция состоится в отдалённом районе города.

Организаторы пикета заявляют, что они намерены проводить акции до тех пор пока незаконно и несправедливо осуждённую, по их мнению, Ксению Фадееву не освободят.

Ксению Фадееву признали виновной по уголовным статьям об организации деятельности экстремистского сообщества с использованием служебного положения и участии в некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.

Дело рассматривали при закрытых дверях,а стороне защиты дали лишь четыре дня на ознакомление с материалами обвинения. Группа поддержки томского политика указывала на "ускоренное рассмотрение" дела Фадеевой. "Суд гонит вперед, и при этом защите отказывают в ходатайствах о допросе даже явившихся в суд лиц! Суд раздражает, что Ксению положительно характеризуют жители города, "– отмечали сторонники Фадеевой. Они также рассказывали, что судья проводил заседания по 12 часов в день без перерывов на отдых. У Фадеевой не было возможности есть и отдыхать, ей вызывали скорую в зал суда.