В Томске умер экс-глава местной "Единой России" Владимир Вакс

Осужденный на четыре года колонии бывший глава "Единой России" и экс- проректор Томского архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) Владимир Вакс умер в возрасте 75 лет. Об этом пишут местные издания со ссылкой на сообщение управление ФСИН по Томской области.

Пресс-служба Следственного комитета сообщила, что ведомство проводит доследственную проверку по факту смерти заключённого.

В феврале суд приговорил Вакса к четырем годам колонии по делу о растрате. По версии следствия, в 2018–2022 годах он вместе с сыном Ильёй Ваксом и руководителем строительного управления ТГАСУ Вадимом Мельниковым фиктивно трудоустроил сотрудника и похитил выделенные на его зарплату средства. Илья Вакс также получил четыре года колонии, Мельников – условный срок.

Владимир Вакс ранее работал заместителем мэра Томска, возглавлял городское отделение партии "Единая Россия" и Счетную палату Томска.

