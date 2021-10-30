В Томске умерла пациентка, чей внук под видом врача проник в больницу

В Томске умерла 84-летняя пациентка госпиталя для больных коронавирусной инфекцией нового типа, чей внук под видом врача проник в больницу, чтобы ухаживать за ней. Она скончалась в реанимации, за два дня до того врачи предлагали забрать её из больницы. Об этом сообщает канал ТВ-2, внимание на материал обратила редакция Сибирь.Реалии.

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В конце октября житель Томска пробрался в красную зону Медико-санитарной части № 2, переодевшись в профессиональную одежду врача, чтобы ухаживать за своей пожилой родственницей. По его словам, он решился на это после того, как соседка его бабушки пожаловалась на то, что женщину не кормят в больнице.

Перед тем, как проникнуть в госпиталь под видом врача, он просил медиков разрешить ему ухаживать за родственницей, но получил отказ. Покинув госпиталь после ухода за бабушкой, внук поехал в Москву, где обратился в Следственный комитет и Генпрокуратуру на ненадлежащий уход за больными. Прокуратура ведёт проверку его сообщения.

28 октября сотрудники больницы звонили жене томича, чтобы тот забрал бабушку домой, рассказал он "Комсомольской правде". Врачи оценивали её состояние как средней тяжести.