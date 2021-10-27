В Томске внук ухаживал за бабушкой в больнице, переодевшись врачом

В Томске местный житель несколько дней провёл в так называемой красной зоне Медико-санитарной части № 2, переодевшись в профессиональную одежду врача, чтобы ухаживать за своей бабушкой. Как сообщает "Агентство новостей ТВ-2", все происходящее в больнице ему удалось снять на видео. Его возмутили условия, в которых лежат пациенты, которых привозят на скорой. Попасть на территорию учреждения он решил после того, как соседка его бабушки пожаловалась на то, что родственницу молодого человека не кормят в больнице. Журналисты "ТВ-2" сохранили анонимность участников событий.

"Зашёл в корпус и спросил, где лежит данная пациентка, представился терапевтом из другого отделения. Когда зашел в палату, бабушка лежала вся в моче и кале. Рот в блевотине, кислородная трубка на лбу", - рассказал житель Томска.

Он уточнил, что его бабушка живет на жидком питании и кормить ее приходится из шприца. Она не ходит, не говорит и не может попросить о помощи. Чтобы помочь родственнице, житель Томска купил несколько специальных костюмов для доступа на территорию ковидного госпиталя и представился врачом из другого отделения. С собой ему удалось пронести подгузники, противопролежневые повязки, ножницы, салфетки и специальное питание в шприце.

"Обстановка в больнице ужасная: женщины просят воды. Ощущение, что я попал в тюрьму. Скотобойню. Врачи говорят, что у них аврал, но палаты наполовину пустые. Почему к пациентам как к свиньям относятся? Я спросил у одного медбрата, почему он не может поменять белье у пациентов, он ответил, что ему лень", - рассказал местный житель.

Собеседник "ТВ-2" отметил, что кто-то из медперсонала подходил к нему и якобы сказал, что за 50 тысяч рублей за бабушкой был бы должный уход в ковидном госпитале. По его словам, некоторые сотрудники больницы понимали, что он не врач, но помогали. Покинуть красную зону молодому человеку пришлось после того, как врачи стали задавать ему вопросы о том, где он работает. Все три дня он находился в Медико-санитарной части по нескольку часов. После каждого похода в красную зону он утилизировал защитный костюм.

Как сообщает Сибирь.Реалии, впоследствии житель Томска отправился в Москву, где подал заявление в Главное управление Следственного комитета, администрацию президента и Генпрокуратуру. В прокуратуре заявили, что проведут проверку медсанчасти.