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В Томске военного осудили на 5,5 лет условно за неявку на службу

Томский гарнизонный военный суд приговорил прапорщика Андрея Крохалева к пяти с половиной годам лишения свободы условно по обвинению в том, что тот три месяца отсутствовал на службе. Ему также назначили испытательный срок в два года. Об этом сообщила пресс-служба суда.

В сообщении говорится, что Крохалев якобы, "желая отдохнуть от исполнения должностных обязанностей", 15 августа 2022 года без уважительных причин не прибыл на военную службу. 18 ноября военнослужащий добровольно явился в воинскую часть.

Ранее Омский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного к полутора годам колонии-поселения по статье о самовольном оставлении части. Военнослужащий задержался в родной деревне, чтобы поддержать отца после похорон матери.

  • В начале марта Пермский гарнизонный суд приговорил военнослужащего из Бурятии к 5 годам колонии общего режима за оставление места службы во время военных действий. По данным пресс-службы ведомства, одновременно было судом осуждено еще двое военных по аналогичным делам – им назначили 5 и 5,5 лет колонии.
  • Гарнизонный военный суд Южно-Сахалинска приговорил к трём годам лишения свободы условно военнослужащего, который дважды самовольно покидал место службы, чтобы не попасть на войну в Украине.
  • После начала мобилизации, объявленной президентом Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года, в статью 337 Уголовного кодекса России была внесена часть 5 "самовольное оставление части или места службы военнослужащим в период мобилизации или ведения боевых действий", предусматривающая до 10 лет лишения свободы.

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