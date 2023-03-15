В Томске военного осудили на 5,5 лет условно за неявку на службу

Томский гарнизонный военный суд приговорил прапорщика Андрея Крохалева к пяти с половиной годам лишения свободы условно по обвинению в том, что тот три месяца отсутствовал на службе. Ему также назначили испытательный срок в два года. Об этом сообщила пресс-служба суда.

В сообщении говорится, что Крохалев якобы, "желая отдохнуть от исполнения должностных обязанностей", 15 августа 2022 года без уважительных причин не прибыл на военную службу. 18 ноября военнослужащий добровольно явился в воинскую часть.

Ранее Омский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного к полутора годам колонии-поселения по статье о самовольном оставлении части. Военнослужащий задержался в родной деревне, чтобы поддержать отца после похорон матери.