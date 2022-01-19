В Томской области Свидетеля Иеговы приговорили к трём годам колонии 

В Томской области суд приговорил к трём годам лишения свободы Свидетеля Иеговы Алексея Ершова, признав его виновным в участии в деятельности экстремистской организации. Отмечается, что прокуратура запрашивала для Ершова пять лет лишения свободы.

Кроме того, в среду в Горно-Алтайске прошли обыски как минимум в четырех семьях верующих. Сообщается, что сотрудники ФСБ изъяли у них "запрещённую литературу". После этого в отношении 45-летнего Свидетеля Иеговы Александра Калистратова возбудили уголовное дело об экстремизме.

Как отмечает издание "Тайга.Инфо", в 2010 году Калистратова уже судили. Тогда суд вынес первый в истории России обвинительный приговор Свидетелю Иеговы - по статье о возбуждении ненависти либо вражды. Однако позже Верховный суд Республики Алтай отменил это решение и признал за Калистратовым право на реабилитацию.

В 2017 году Верховный суд России признал "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" экстремистской организацией и запретил её деятельность в России. Впоследствии все юридические лица иеговистов внесли в список экстремистских и запрещённых. По мнению правозащитников, это было сделано без каких-либо доказательств того, что деятельность Свидетелей Иеговы угрожает гражданам и безопасности российского государства.

В 2018-м президент России Владимир Путин назвал признание свидетелей экстремистами "чушью". Он заявил, что они "тоже христиане" и преследовать их не за что. Тем не менее, против Свидетелей Иеговы были возбуждены сотни уголовных дел, многие из верующих жаловались на пытки в ходе следствия. Десятки иеговистов приговорены к реальным срокам лишения свободы. Власти РФ до сих пор заявляют, что в стране нет преследований по религиозному признаку.