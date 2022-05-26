В Томской области противника войны заставили извиниться на видео

В Томской области полицейские заставили жителя города Стрежевой на камеру извиниться за антивоенную позицию. Михаилу (фамилия его не называется), разбросавшему антивоенные стикеры перед мэрией Стрежевого, пообещали, что видео с извинениями запишут только "для начальства", однако выложили ролик в сеть, пишет издание "7x7".

Михаил сообщил, что на самом деле не менял своего отношения к войне России с Украиной, но полицейские угрожали ему заменой административного преследования (по статье о дискредитации российской армии) на уголовное.

После публикации видео, набравшего свыше 30 тысяч просмотров, он уволился с работы и уехал из Стрежевого (население 40 тысяч человек). Позже от бывших коллег он узнал, что его непосредственному начальнику звонили из руководства компании с требованием уволить его за антивоенную позицию. Через два дня после записи видео суд признал Михаила виновным по статье о дискредитации Вооружённых сил и назначил штраф в 30 тысяч рублей, - сообщает Сибирь.Реалии.

Практически ежедневно в различных городах России задерживают людей, которые протестуют против войны. Как правило, их привлекают к отсветственности по административной статье о дискредитации армии. Повторное задержание по этой статье грозит уголовным делом. Уголовные дела возбуждают и по другим статьям, в частности о хулиганстве, вандализме или о "фейках" об армии.

Как сообщает ОВД-Инфо, в Обнинске будут судить женщину, которая плюнула в российский флаг, закрепленный на машине: автомобиль участвовал в автопробеге в поддержку российской армии. 41-летнюю женщину, у которой есть малолетний ребёнок, будут судить по статье о надругательстве над государственным флагом, по которой ей грозит до года лишения свободы.

В Абакане полиция задержала местного жителя, которого подозревают в порче баннеров в поддержку так называемой специальной военной операции в Украине, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. По версии следствия, он закрасил краской баннер в поддержку российской армии,а также сделал антивоенную надпись на фасаде здания Хакасского национального краеведческого музея. Суд назначил подозреваемому подписку о невыезде. По уголовной статье о вандализме ему грозит штраф или арест до трех месяцев.

В Москве в пятницу на Красной площади сотрудники полиции задержали Михаила Горяникова. Он вышел на площадь с плакатом "Имею право говорить". С ним был ребёнок в коляске. Их обоих доставил в ОВД. Также в Москве в пятницу задержали жительницу Троицка Ирину Сорокину. Ей вменяют в вину расклейку антивоенных листовок.