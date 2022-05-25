Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман оштрафован за вопрос к Лаврову

Бывшего мэра Екатеринбурга, оппозиционера Евгения Ройзмана оштрафовали на 85 тысяч рублей по статье о неуважении к власти. Поводом стал скриншот с его комментарием под фразой министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

В конце апреля 2022 года на Ройзмана составили административный протокол за сториз в социальной сети Instagram. Ройзман поделился чужой публикацией со скриншотом собственного комментария под фразой Лаврова об операции в Украине - речь шла о риторическом вопросе к Лаврову, который содержал неценурную лексику, но самого министра никак не оскорбял. Автор публикации подписал скриншот "Евгений Ройзман vs. наглых врунов".

Суд счёл сториз Ройзмана информацией, "выражающейся в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и выражает неуважение к органам власти РФ в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова".

Ройзман вину не признал и парировал, что его "реплика обращена к неопределённому кругу лиц". Адвокат политика Юлия Федотова попросила приобщить к делу заключение лингвиста и закрыть дело, в том числе по причинам недочётов в протоколе.

Ранее Ройзман, известный, помимо прочего, острыми комментариями в соцсетях, получил три максимальных штрафа по статье о дискредитации российской армии. В конце марта его оштрафовали по двум протоколам на 100 тысяч рублей за антивоенные высказывания в твиттере и ютьюбе. В начале апреля — ещё на 50 тысяч за пост в Telegram.