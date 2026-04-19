В трех странах в детском питании HiPP был обнаружен крысиный яд

Полиция Австрии сообщила, что в одной из банок детского питания HiPP был обнаружен крысиный яд. Продукция была отозвана из более чем 1500 супермаркетов Spar в стране из-за опасений по поводу безопасности.

Согласно заявлению, яд был обнаружен в 190-граммовой банке детского питания с морковью и картофелем после того, как один из покупателей сообщил о подозрительном продукте.

Первоначальные лабораторные анализы аналогичных банок, изъятых полицией в Чехии и Словакии, показали наличие токсичного вещества. Другие детали в заявлении полиции не приводятся.

Компания HiPP подтвердила агентству Reuters, что в банках был обнаружен крысиный яд – в качестве меры предосторожности розничные партнеры в обеих странах сняли с продажи все банки с детским питанием HiPP. Ранее в организации заявили, что, по их данным, "эта критическая ситуация связана с внешним преступным вмешательством".

По данным полиции, опасные банки можно распознать по нескольким признакам: открытая или поврежденная крышка, белая наклейка с красным кругом на дне банки и необычный запах содержимого.