В ЦАР на руднике, контролируемом ЧВК "Вагнер", убиты 11 человек

В Центральноафриканской республике в результате стрельбы на одном из рудников, контролируемом, как утверждается, структурами, связанными с российской ЧВК "Вагнер", были убиты не менее 11 человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местных жителей и спасателей.

Стрельба, как утверждается, произошла в среду на золотом руднике Ндассима, расположенном примерно в 450 км к востоку от столицы страны Банги. По словам сына одного из убитых, погибшие - местные жители, которые ночью в окрестностях охраняемого рудника искали золотой шлам. Из его слов следует, что огонь открыла охрана рудника. Несколько человек всё ещё числятся пропавшими без вести.

Местные власти официально не сообщали о случившемся, какие-либо иные подробности не известны, в частности, неясно, стреляли ли местные охранники или российские наёмники.

Наёмники ЧВК "Вагнер" начали массово прибывать в Центральноафриканскую Республику в 2018 году по контракту на предоставление специализированных охранных услуг президенту Фостену-Арканжу Туадере и его правительству. В качестве компенсации Пригожин договорился о контроле над рядом месторождений полезных ископаемых, включая рудник Ндассима, одно из самых ценных месторождений золота в стране. Именно там произошла стрельба.

С 2020 года, как отмечалось в расследовании Радио Свобода, рудник находится под контролем связанной с "Вагнером" компании Midas Ressources. По оценкам экспертов, в руднике может находиться золота на сумму до 2,8 миллиарда долларов.

"Midas, наряду с другими компаниями, связанными с Пригожиным, играет ключевую роль в финансировании операций "Вагнера" в ЦАР и за её пределами", – утверждало Министерство финансов США в 2023 году.

После гибели основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в 2023 году многие его коммерческие предприятия, занятые добычей полезных ископаемых, продолжают работать в ЦАР, – утверждают аналитики вашингтонской исследовательской группы C4ADS, отслеживающей судьбу проектов Пригожина.