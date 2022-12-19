В ЦАР сгорели здания миссии ЕС. Ранее там был ранен глава "Русского дома"

В столице Центральноафриканской республики Банги в ночь на понедельник сгорел комплекс зданий представительства Евросоюза. Об этом сообщил в твиттере посол ЕС в ЦАР Дуглас Карпентер. По его словам, пострадавших нет.

Опубликованы фото последствий пожара, на которых видно, что здания получили серьёзные повреждения. Пока нет сообщений о предполагаемых причинах возгорания.

Пожар произошёл спустя несколько дней после предполагаемого покушения на главу культурного центра "Русский дом" в Банги Дмитрия Сытого. Российское посольство, Россотрудничество и глава "ЧВК Вагнера", наёмники которой находятся в ЦАР, Евгений Пригожин сообщали, что в руках у Сытого взорвалась полученная им посылка. Вначале утверждалось, что его жизнь вне опасности, однако в понедельник РБК сообщило, что его решили отправить на лечение в Москву, поскольку он остаётся в тяжёлом состоянии.

Пригожин обвинил в организации покушения "французов". По его утверждениям, Сытый ранее получал записку с призывом "русским убраться из Африки" и угрозами его живущему во Франции сыну. Пригожин призвал российские власти признать Францию страной – спонсором терроризма. Пожар в миссии ЕС Пригожин пока не комментировал.

Фамилия Сытого ранее упоминалась в журналистских расследованиях в контексте структур, связанных с Пригожиным.

ЦАР - бывшая колония Франции. В последние годы руководство страны заключило соглашения с Россией, согласно которым в стране официально находятся российские военные инструкторы. По данным многочисленных расследований, в ЦАР присутствуют бойцы "ЧВК Вагнера", а структуры Пригожина имеют в стране большое влияние. Международные правозащитные организации и местные противники властей обвиняют россиян в различных преступлениях, совершённых в стране, в том числе во внесудебных расправах и пытках.

На территории ЦАР до прошлой недели оставался небольшой контингент французских войск, 15 декабря было объявлено о завершении их вывода. Французские военные оказывали поддержку Многопрофильной миссии ООН по стабилизации в ЦАР.