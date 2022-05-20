В целях пропаганды. Андрей Мальгин – о защитниках "Азовстали"

Ни российская, ни украинская сторона пока не дали внятного ответа на вопрос, что ждёт защитников "Азовстали", попавших в российский плен. Украинские власти с первых минут называли произошедшее "эвакуацией" и обещали, что под патронатом неназванных сил готовится некий крупный обмен: Россия отдаст украинцев, Украина – россиян. Думаю, не все так просто. Российскому руководству глубоко наплевать на судьбу своих пленных. Они убитых-то забирать не хотят, раненых бросают на поле боя, а сдавшиеся в плен – это тем более, как повелось ещё со сталинских времен, люди второго сорта. С ними ещё разбираться и разбираться, мало ли что они наболтали, находясь у противника. С цветами их точно встречать не будут.

По некоторым сообщениям мы видим, что происходит некая предварительная сортировка вышедших из "Азовстали": одних оставляют в пределах самопровозглашённой "ДНР", предварительно расчистив под них исправительно-трудовую колонию; другие едут на территорию России. Примерно можно понять (или, скорее, догадаться), по какому принципу идет отсев. Одно дело – бойцы собственно полка "Азов" (которых российская пропаганда без обиняков называет "нацистами"), другое дело – военнослужащие других подразделений: морские пехотинцы, пограничники, бойцы нацгвардии и теробороны.

Обычных военнослужащих я обменял, скажет Путин, поскольку они выполняли приказ, хоть и преступный, зато нацизм украинский я уничтожил

Вот эта вторая группа, как мне кажется, может рассчитывать на обмен. И Россия тем самым как бы выполнит свои обязательства перед неназванными пока посредниками: русские солдаты и украинские солдаты возвращаются домой. Но на бойцов "Азова" у Путина совсем иные планы. Они нужны ему для того, чтобы объявить, что одна из трех целей специальной военной операции достигнута: нацисты ликвидированы. Скорей всего, на территориях "ДНР" и "ЛНР" пройдет громкий судебный процесс, а Россия умоет руки: "Сам донбасский народ судит своих мучителей". То, что "азовцы" никакие не нацисты, организаторов процесса не волнует. Ярлыки, навешанные пропагандой, как кажется в Кремле, сами собой материлизуются, тут и доказывать ничего не придется. И, замечу, в Донецке и Луганске, в отличие от собственно России, смертная казнь не запрещена. Там смертные приговоры выносятся и приводятся в исполнение регулярно. Этот вопрос явно обсуждался в российских военно-политических кругах, и некоторые даже поспешили объявить, что ради этих "нацистов" следует мораторий на смертную казнь временно отменить. Слышали что-то, но не разобрались в деталях. Ничего отменять не надо, пока "ДНР" и "ЛНР" не влились в дружную семью россиян.



Как мы помним, целей у "специальной военной операции" было три. Путин близок к тому, чтобы объявить: все они выполнены. Помимо "денацификации" (уничтожение превращенного в жупел полка "Азов") это еще и демилитаризация. На самом деле тут полный провал (оружие Украине поставляет едва ли не весь мир, и эта страна сейчас вооружена, как говорится, до зубов), однако пропаганда старается вовсю: ежедневно российское Минобороны выкатывает длинный список военных целей, пораженных "высокоточным" российским оружием. То, что оружие вовсе не высокоточное, что оно уничтожает в основном мирные города, – об этом российским потребителям пропаганды не суждено узнать. В один прекрасный день (и довольно скоро) им скажут: "Всё, уф, переводим дух, Украина демилитаризована!"

Третья объявленная Путиным ещё в феврале цель – "освобождение" Луганской и Донецкой области в их административных границах. Границ Луганской области российская армия почти достигла. С Донецкой сложнее, но если будет взят хотя бы Славянск, ставший символом ещё восемь лет назад, то пропаганда (вместе со взятием Мариуполя) этим может удовлетвориться. А если ещё и "ХерНР" провозгласят, так совсем неплохо. Ведь теперь у Украины нет доступа к Азовскому побережью, пресловутый сухопутный коридор в Крым прорублен, вода пошла в Крым и т. п.



Вот такая картина мира будет представлена российскому народу. Сплошные победы. Киев? Харьков? А кто вам сказал, что мы собирались их брать? Не собирались! Одесса? Николаев? Да упаси бог!

После того, как первые военнопленные стали покидать "Азовсталь", Путин начал пропагандистски подготавливать своё (да и мировое) общественное мнение к сворачиванию "спецоперации". Со всех сторон мы слышим от российских официальных лиц призывы к миру. Украинцы не хотят мира, утверждает "переговорщик" Владимир Мединский, "Киев будет продолжать военные действия вопреки интересам собственных граждан". Одновременно Дмитрий Песков посетовал, что мирные переговоры "действительно не продвигаются", добавив, что в Кремле констатируют "полное отсутствие желания украинских переговорщиков продолжать этот процесс". А агентство ТАСС неожиданно выдает целую серию "мнений западных экспертов": "НАТО должна начать откровенный диалог с украинским правительством о его целях и о том, как лучше всего завершить кровопролитие как можно скорее".



И вот уже даже первые лица некоторых европейских государств выступают с инициативами: стороны должны немедленно прекратить огонь, хватит уже жертв, закрепляем фронт на той линии, на которой он оказался, приступаем к мирным переговорам и ищем компромисс. Всё это очень на руку Путину, который знает: через месяц-другой тонны и тонны современных западных вооружений прибудут на театр военных действий со стороны Украины, и контрнаступление сметёт оккупантов как минимум к государственной границе РФ. Поэтому нужно как можно быстрее заявить, что спецоперация достигла своих целей (для внутренней аудитории) и что якобы ничего так не хочет Россия, как мира на украинской земле (для аудитории внешней). Наличие "ХерНР" этой второй аудитории объяснить будет сложнее, но всегда можно развести руками, как в 2008-м и 2014 годах: "Ну это само население захотело независимости!"



Так что пленных из полка "Азов", как я полагаю, не будут обменивать, они нужны для пропаганды. Их будут мучать, клещами вынимать признания о мнимых зверствах, будут снимать пропагандистские фильмы с татуировками, с кадрами факельных шествий, со "свидетельствами мирных жителей", которые, обливаясь слезами, расскажут, что их использовали как "живой щит" в подвалах "Азовстали". Потом показательный суд и как минимум пожизненные сроки. Кроме того, отсутствие обмена может, по замыслу Кремля, подорвать внутриполитические позиции Зеленского, ведь это он отдал приказ о сдаче в плен. Начнутся разборки, демонстрации в центре Киева, красота!

Вот такой сценарий просматривается. А вовсе не обмен. Зачем Путину обмен? А обычных военнослужащих, "ненацистов", я обменял, скажет Путин, поскольку они выполняли приказ, хоть и преступный, зато нацизм украинский я уничтожил. Доделал недоделанное в 1945 году. Таковы, по всей видимости, планы. Сбудутся ли они? Хотелось бы верить, что нет. Будущее Украины сейчас в руках самой Украины. А она не хочет ни "Минска-3", ни "миру мир" любой ценой. И она освободит и свою землю, и своих героев единственно возможным военным путем.

Андрей Мальгин – журналист и блогер



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