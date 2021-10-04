В Центральной Африке убиты трое российских инструкторов

Бронемашина с тремя российскими наёмниками попала в засаду у селения Бомбо в префектуре Мамбере-Кадеи, на западе Центральноафриканской Республики. Засада была устроена бойцами "Коалиции патриотов за перемены".



Гибель троих российских наёмников подтверждена местными властями префектуры. Они уточняют, что против российских наёмников из "группы Вагнера" действовали бойцы движения "Три R" (название состоит из трёх французских слов на букву "эр": "возвращение, возмещение, реабилитация"). Об этом сообщило издание "АктуКамерун".

Перестрелка продолжалась несколько часов – до прибытия к месту инцидента российской авиаподдержки. Ударами с воздуха отряд повстанцев был ликвидирован. На поле боя найдены тела троих российских инструкторов и двоих бойцов группировки 3R. Эти сведения сообщил тот же источник в администрации префектуры.

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