В центре Москвы установили зенитный комплекс. Вероятно, "Панцирь-С1"

В центре Москвы в Тетеринском переулке на крыше офисного здания установили зенитный комплекс, предположительно "Панцирь-С1". Об этом рассказали пользователи в соцсетях.
Официальных комментариев российских или московских властей о вероятной установке зенитного комплекса пока нет.
Некоторые пользователи соцсетей и авторы телеграм-каналов высказывают предположение, что "Панцирь" установили для защиты от возможной атаки беспилотников со стороны Украины.
Ранее сообщалось о размещении батареи ПВО на Лосином острове.
Кроме того, в соцсетях распространяется фотография с предположительно "Панцирем-С1" на крыше Минобороны России на Фрунзенской набережной в Москве. Её подлинность так же не подтверждена.
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