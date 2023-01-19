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В центре Москвы установили зенитный комплекс. Вероятно, "Панцирь-С1"

"Панцирь-С1"

В центре Москвы в Тетеринском переулке на крыше офисного здания установили зенитный комплекс, предположительно "Панцирь-С1". Об этом рассказали пользователи в соцсетях.

Официальных комментариев российских или московских властей о вероятной установке зенитного комплекса пока нет.

Некоторые пользователи соцсетей и авторы телеграм-каналов высказывают предположение, что "Панцирь" установили для защиты от возможной атаки беспилотников со стороны Украины.

Ранее сообщалось о размещении батареи ПВО на Лосином острове.

Кроме того, в соцсетях распространяется фотография с предположительно "Панцирем-С1" на крыше Минобороны России на Фрунзенской набережной в Москве. Её подлинность так же не подтверждена.

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