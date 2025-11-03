В центре Вологды установили памятник Ивану Грозному

В центре Вологоды на Кремлёвской площади в ночь на 3 ноября установили девятиметровый памятник царю Ивану IV Грозному. Об этом сообщают SOTAVision и "Коммерсант".

Откроют памятник, как ожидается, 4 ноября, когда в России празднуют День народного единства.

Монумент установлен по инициативе губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, известного рядом эксцентричных инициатив. Филомонов ранее заявлял, что Иван Грозный, правивший с 1533 по 1584 годы - "умножитель русских земель", "символ русского мира" и "царь-завоеватель в хорошем смысле". "Динамика, где-то суровое, в хорошем смысле агрессивное движение вперёд", - характеризовал Филимонов правление царя Ивана Грозного. Он также указывал на то, что по указу царя в городе был заложен Софийский собор и построен Архиерейский двор, также именуемый Вологодским кремлём. На Кремлёвской площади памятник будет соседствовать с одним из наиболее известных вологодских монументов - памятником поэту Константину Батюшкову.

Ранее по инциативе Филимонова в Вологоде появился памятник Иосифу Сталину, в годы правления которого Иван Грозный прославлялся как правитель, укрепивший государство.

В русской историографии и исторической литературе при этом превалируют негативные оценки деяний Ивана Грозного, связанные как с жестокостью его правления, так и с неудачами во внешней и внутренней политике, приведшими, по мнению ряда исследователей, к последовавшей Смуте. В Российской империи памятники Ивану Грозному не устанавливались, однако в современной России, как подсчитал "Дождь", ему открыли уже пять памятников. Первую статую поставили в Орле в 2016 году.