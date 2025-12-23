В Цхинвали задержали активистку Тамару Меаракишвили

В самопровозглашённой Южной Осетии задержана гражданка Грузии по обвинению в шпионаже в пользу Тбилиси. Об этом заявила Генпрокуратура самопровозглашённой республики. По данным источников "Эха Кавказа", задержанная - живущая в Цхинвали гражданская активистка Тамара Меаракишвили, критикующая власти Южной Осетии.

Как пишет "Кавказский узел", вечером 22 декабря Меаракишвили по телефону сообщила друзьям, что в ее квартиру в Цхинвали через балкон проникли неизвестные лица. После этого связь с ней прервалась. Многоквартирный дом, в котором активистка снимала квартиру, был оцеплен сотрудниками силовых структур, передаёт издание.

Ранее Меаракишвили на своей странице в социальных сетях заявила, что с 23 декабря объявляет голодовку в знак протеста против, по ее словам, "произвола власти, полного игнорирования закона о госслужбе, трудового законодательства и своих прав". Среди выдвинутых требований — личная встреча с югоосетинским президентом Аланом Гаглоевым и спикером парламента Аланом Маргиевым.

Югоосетинский оппозиционный телеграм-канал "Чъребайы Хъæргæнæг" пишет, что "прокуратура сыграла на опережение", чтобы не допустить акции протеста, которую, по его мнению, могли поддержать местные жители.

В КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия заявили, что задержанная подозревается "в передаче информации аффилированным с грузинскими спецслужбами иностранным СМИ".

Служба государственной безопасности Грузии подтвердила задержание Тамары Меаракишвили. В сообщении ведомства оно названо незаконным. "По данному вопросу ведётся интенсивная коммуникация", - заявили в ведомстве.

Тамара Меаракишвили постоянно проживает на территории Южной Осетии. Она одна из немногих жителей самопровозглашённой республики, открыто критикующих местные власти, регулярно выступает против коррупции, проблем в сфере здравоохранения и других системных нарушений.

В 2023 году ее одиночный пикет в Цхинвали вызвал резкую реакцию властей. Тогда Меаракишвили развернула плакат с надписью "Stop коррупция". Подбежавший милиционер выбил у нее из рук телефон, вырвал плакат, скомкал его и выбросил в урну.