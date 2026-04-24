В Туапсе нефтепродукты попали в море и на городской пляж

В городе Туапсе в Краснодарском крае, где после атаки беспилотников продолжается горение топлива в порту, утекшие ранее нефтепродукты попали в море и на городской пляж, пишет Кавказ.Реалии. Как сообщили 24 апреля в оперативном штабе, из-за проливных дождей поднялся уровень воды в реке Туапсе, куда ранее попала нефть, и нефтепродукты перелились через ранее установленные защитные барьеры, оказавшись в акватории моря и на береговой линии. Сообщается, что ведутся работы по очистке.

Ранее власти после многочисленных жалоб признали, что в ряде районов города была превышена допустимая концентрация бензола, ксилола и сажи - в 2-3 раза. При этом в школах Туапсе продолжаются занятия, сообщает "Медиазона" со ссылкой на сотрудников трех городских школ.

По данным издания, Управление образования Туапсинского округа не выпускало официального распоряжения о приостановке занятий – ученики могут не посещать школу только "по заявлению родителей". Более того, как утверждается, 23 апреля школьники 4–8-х и десятых классов писали "Всероссийскую проверочную работу".

"Учебный процесс продолжается. Это должно быть официальное постановление, а у нас нет таких полномочий", – сказала "Медиазоне" директор одной из школ. В самом Управлении образования отказались отвечать на вопросы журналистов. При этом краевое управление Роспотребнадзора опубликовало памятку, в которой советует жителям Туапсинского района "избегать нахождения на открытом воздухе" и не открывать окна.

Ранее жители города сообщали о "нефтяном дожде", прошедшем в Туапсе. 24 апреля власти сообщили о начале очистки улиц. "Начали уборку с центральной части города. Постепенно будут переходить на другие общественные пространства", – отметил глава муниципалитета Сергей Бойко. Власти подчёркивают, что официально в городе с момента атаки на нефтяной терминал в ночь на 20 апреля не было зафиксировано случаев отравления.